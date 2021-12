Der Herbst ist für Krankenversicherungen die wichtigste Zeit des Jahres: Ende September werden die Prämien für das nächste Jahr veröffentlicht, und die Bevölkerung hat bis Ende November Zeit, die Grundversicherung zu wechseln. In diesem kompetitiven Umfeld und in einer kurzen Zeitspanne sollen möglichst viele Neukundinnen und -kunden gewonnen werden. Hinzu kommt, dass sich die Prämien von Kanton zu Kanton unterscheiden.Es sind also Werbemassnahmen gefragt, die für Userinnen und User eine sehr hohe Relevanz haben und auf unterschiedliche Situationen anwendbar sind – genau dies ist mit dem YouTube Director Mix möglich. Das Google-Tool dient der Erstellung massgeschneiderter Videos, mit denen Anzeigen passend zum Umfeld, zu den Interessen oder Absichten der Zielgruppe ausgespielt werden können. Ein Video dient als Basis, wobei Elemente wie Bilder, Preise oder Sprache nach Targeting-Kriterien definiert und anschliessend automatisch über den Director Mix zusammengefügt werden. Dadurch fallen aufwendige Produktionsarbeiten weg, es entstehen mit relativ geringem Aufwand viele verschiedene Varianten eines Videos.In einem zweiten Schritt werden die Videos mit den dazugehörigen Kampagnendetails wie Budget, Laufzeit, Targeting usw. automatisch in Google Ads erstellt. YouTube greift für die Zusammenstellung und Ausspielung auf das riesige Angebot an First-Party-Daten von Google zurück. Gerade beim Blick auf das nahende Ende von Third-Party-Cookies erweist sich das als grosser Vorteil, da diese Entwicklung keinen Einfluss auf die verwendeten Daten haben wird.

3. Media Insight

CSS Herbstkampagne DirectorsMix "Jura"

CSS Herbstkampagne DirectorsMix "Zürich"

CSS Herbstkampagne DirectorsMix "Jonglieren"

CSS Herbstkampagne DirectorsMix "Kissenschlacht"

4. Performance

5. Auszeichnungen

Video-Ads (Motion-Design; an Display-Banner angelehnt) in einer Performance-Kampagne mit granularem Setup für eine gezielte Ansprache. 250 Varianten dieser Video-Ads (durch Google festgelegtes Limit) für individualisiertes Targeting.Der Einsatz des YouTube Director Mix hat zu einem beachtlichen Uplift der gesamten Kampagnenperformance geführt: 21 Prozent des Traffics der gesamten Digitalkampagne wurden über YouTube generiert, wobei nur 12 Prozent des Kampagnenbudgets dafür eingesetzt wurden. Zudem wurden 17 Prozent der Klicks der gesamten Kampagne über Video-Ads auf YouTube generiert und 6,5 Millionen Video-Views (mind. 7 s) auf YouTube registriert.Die hervorragenden Resultate der gesamten Kampagne, bei denen YouTube eine relevante Rolle gespielt hat, wurden sowohl am Best of Swiss Web Award im September mit Gold ausgezeichnet sowie an den Google Premier Partner Awards im Oktober zum Sieger im Bereich Lead Generation gekürt., Online Marketing Manager, CSS Versicherung: "Wir sind stolz darauf, dass wir schweizweit die Ersten waren, die den Director Mix eingesetzt haben. Die hervorragenden Resultate der Kampagne bestätigen uns im innovativen und experimentierfreudigen Vorgehen.", Senior Specialist Programmatic Advertising, Webrepublic: "Das Director-Mix-Tool erlaubt uns, das Konzept aus dem Display-Advertising – granulare Ansprache der Userinnen und User – auch auf YouTube zu übertragen und so die Performance der Kampagne markant zu steigern.", Client Lead CSS Versicherung, Google: "Der Director Mix ist das ideale Tool, um Videos für unterschiedliche Zielgruppen, Sprachen und Orte schnell und unkompliziert zu erstellen, zu bewerben und zu analysieren. Durch den ständigen Austausch von Text, Creatives und Voiceover ist es gelungen, die Creatives skaliert und schnell zu verändern, um dadurch noch passender auf Kundenbedürfnisse einzugehen."