Capture Media

Capture Media erklärt die "Kärcher HPC High Pressure Cleaner 2023"-Kampagne zur "Campaign of the Month" April. Warum das so ist.

Kärcher hat im April für seine Hochdruck-Reiniger geworben. Die Kampagne weisst nach Darstellung von Capture Media einen hohen Return on Advertising Spend auf. Deswegen verleihen die Digital-Spezialisten dem Auftritt den Titel "Campaign of the Month".

Um den Titel zu rechtfertigen, legt Capture Media für seinen Kunden ein paar Zahlen vor. Danach weist die "Kärcher HPC High Pressure C