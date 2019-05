Das Cannes Lions International Festival of Creativity findet in diesem Jahr vom 17. bis 21. Juni in Cannes statt. Und Festivalrepräsentant Weischer.Media hat nun die Schweizer Besetzung verkündet: Mit Dominic Sturm, Präsident der Swiss Design Association, stand ein Schweizer Juror bei den Wettbewerben bereits fest. Er ist Mitglied der Design Jury. Stefan Dätwyler (Wirz Activation) juriert in der Direct Shortlist. In der Media Shortlist spricht Nathalie Diethelm (Havas Brand Experience) ein Wörtchen mit. Und als Jurorin in der Activation Shortlist wirkt Stephanie Lang (Ogilvy). „Die Schweiz konnte erneut ihre Rolle in der weltweiten Kreativszene festigen. Das belegt die Auswahl der Juroren“, sagt Katharina Schoenauer, Lead Brand Development Cannes Lions Germany & Switzerland bei Weischer.Media.



Alle vier Kreativen sind in jedem Fall Mitglieder der Pre-Juries. Als Teilnehmer vor Ort bereits bestätigt sind Dominic Sturm und Nathalie Diethelm