Der Branchen-GAV der Contact- und Callcenter, ausgearbeitet durch die Sozialpartner Contactswiss, CallNet.ch und Syndicom, wurde vom Bundesrat per 1. Juli 2018 für allgemeinverbindlich erklärt. Dies erlaubt eine flächendeckende Regelung der Arbeitsbedingungen von Arbeitnehmenden in dieser Branche sowie die Festlegung von einheitlichen Mindeststandards.Mit der Allgemeinverbindlicherklärung werden um die 3.500 Arbeitnehmende von einem Schutz ihrer Arbeitsbedingungen profitieren. Dies beinhaltet einen verbindlichen Rahmen für die Löhne, die Arbeitszeit, die Ferien und die Würdigung der Arbeit. Letzteres ist insbesondere ein wichtiger Schritt für die Branche allgemein, denn es gibt ihr die Möglichkeit, das gesamte Berufsbild aufzuwerten und mehr Anerkennung zu erhalten.Die allgemeinverbindlich erklärten Bestimmungen des GAV ermöglichen es zudem der Paritätischen Kommission, über ihre Vollzugsstelle, Verfehlungen neu auch bei Aussenseitern und Personalverleihern zu kontrollieren und zu sanktionieren, was insgesamt zur Anhebung der Mindeststandards und deren Einhaltung führen wird."Der GAV und dessen Allgemeinverbindlichkeit bieten den Arbeitnehmenden der Contact- und Callcenter die notwendige Sicherheit, sich gegen Lohn- und Sozialdumping zu schützen. Zudem kann der Arbeitgeber dadurch den Wettbewerb vermehrt über das Kriterium der Qualität statt über die Arbeitsbedingungen ausüben. Ein Faktor, dem gerade vor dem Hintergrund der laufenden Diskussionen über die Zukunft der flankierenden Massnahmen grosse Bedeutung zukommt", heisst es in einer MItteiling von Syndicom.