Barbara Sigg

Sprachliche Fragmentierung, hoher Pro-Kopf-Werbedruck, Login-Allianzen: Was den Schweizer Werbe- und Medienmarkt so besonders macht und was das für die Planung bedeutet. Ein Gespräch mit Thomas Spiegel, CEO des Zürcher Digital-Advertising-Start-up C-Wire.

Was unterscheidet den Schweizer Werbemarkt von anderen europäischen Ländern?Thomas Spiegel: Der Werbedruck pro Kopf ist sehr hoch, vor allem