Kollektiver Hilfeschrei gegen Gewalt an Frauen

© zVg

Gemeinsam mit der Frauenzentrale Zürich lud brinkertlück Schweiz am 25. November zum ersten kollektiven Hilfeschrei gegen Gewalt an Frauen ein. Der Hilfeschrei entstand im Rahmen der globalen Initiative "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" und wird von einer Social-Media-Kampagne der Frauenzentrale begleitet.