Wer einkaufen will, muss vorher planen: Dass sich Schweizer Konsumenten an diese alte Haushaltsregel halten, belegt die Jahresanalyse der Einkaufs-App Bring!. Diese untersucht das Einkaufsverhalten der Schweizer im Jahr 2021 auf Basis von Nutzerdaten. Im Durchschnitt werden zwei Einkäufe pro Woche geplant, wobei das Erstellen der Einkaufsliste recht schnell geht: Im Schnitt benötigen die Konsumenten 2 Minuten und 56 Sekunden. Das liegt auch daran, dass immer mehr Schweizer auf digital setzen: Allein in Bring! wurden 2021 etwa 12,1 Millionen Einkaufslisten erstellt und 1,4 Millionen Mal in digitalen Supermarkprospekten nach Angeboten gesucht.

Dass gute Planung zu einem schnelleren und effizienteren Einkauf führt, zeigen die Zahlen ebenfalls: Gerade einmal knapp 13 Minuten halten sich die Schweizer durchschnittlich im Supermarkt auf. Am beliebtesten ist dabei das Wochenende: Haupteinkaufstag ist auch 2021 der Samstag, geplant wird am häufigsten am gleichen Tag. Wer möglichst entspannt einkaufen will, geht am besten am Donnerstag und dann idealerweise frühmorgens oder in den Abendstunden, auch um die Mittagszeit ist etwas weniger los. Voller ist es vor allem am Freitag, aber auch zu Wochenbeginn wird deutlich öfter eingekauft. Wer den Samstag nicht vermeiden kann, sollte es am besten am Nachmittag versuchen: Ab Mittag nimmt die Zahl der Einkäufe kontinuierlich ab.