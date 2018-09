© zvg.

Die Quickline Business AG trennte sich im Frühling von der Muttergesellschaft und steigt als eigenständiges Unternehmen in den Wettbewerb der Telekommunikations- und IT-Dienstleister ein. Zur Entwicklung der neuen Marke zählten die Verantwortlichen auf die Kompetenz der Yellow Werbeagentur und ihr bewährtes Markenprinzip. In enger Zusammenarbeit zwischen Kunde, Investor und Agentur entstand in einem intensiven Prozess der neuen Firmenname "Tineo" (lat. teneo = ich verstehe).

Yellow besorgte auch den gesamten Onlineauftritt von Tineo.