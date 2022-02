© erdmannpeisker

"Brot für alle" und HEKS haben fusioniert, weil sie sich als Organisationen der Evangelisch-reformierten Kirche in ihrer Arbeit ergänzen und ganzheitlich wirken wollen. Mit dem Zusammenschluss soll ein wirkungsvolles und effizientes Werk entstehen, das nachhaltig im zunehmend umkämpften Markt bestehen kann. Gemeinsam können sie gestärkt in eine sich verändernde Zukunft gehen und sich so für ihre Ziele und Werte langfristig einsetzen.