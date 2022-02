Insight "Das will ich jetzt wissen"

Claim "FINDEN WIR'S RAUS."

Virtuelle und offene Redaktionskonferenz

Neue Kampagne in Zusammenarbeit mit Thjnk Zürich

Jede journalistische Recherche beginne mit einer Frage, einer Beobachtung, einem Stück Information, das einen nicht mehr loslässt. Jede Reporterin, jeder Reporter kenne das Gefühl: Das will ich jetzt wissen. Ganz in diesem Zeichen der Neugier stehe auch der neue Claim des Tages-Anzeigers:Das "wir" ist dabei doppelt besetzt – einerseits sind damit die Journalistinnen und Journalisten gemeint, andererseits aber auch die Leserinnen und Leser, heisst es in der Mitteilung zur Kampagne., Co-Chefredaktorin Tages-Anzeiger: "Wir wollen mit dem Slogan auch eine neue Offenheit signalisieren. Denn je digitaler wir werden, desto intensiver wird der Austausch mit dem Publikum.", Co-Chefredaktor Tages-Anzeiger, ergänzt: "Unsere Abonnentinnen und Abonnenten stehen im Zentrum bei allem, was wir tun. Wir wollen sie aktiv einbinden und wissen, was sie interessiert."Dazu findet am 10. März 2022 eine virtuelle Redaktionskonferenz statt, zu der Abonnentinnen und Abonnenten eingeladen sind, um mitzureden und ihre Ideen einzubringen. Was fehlt im Tages-Anzeiger? Über welche Themen oder Menschen sollte unbedingt geschrieben werden? Welche Trends gilt es nicht zu verpassen?Der Claim "Finden wirs raus" steht auch im Zentrum der aktuellen Kampagne, die von Thjnk Zürich, der neuen Lead-Agentur des Tages-Anzeigers, gemeinsam mit der Redaktion und den Teams im Nutzermarkt umgesetzt wurde. Für den visuellen Auftritt wurde der sogenannte Fokus-Layer entwickelt, wodurch ein Motiv hinter einer Recherchefrage ins Zentrum gerückt und eingerahmt wird. Der flexible Layer lässt Umsetzungen in den unterschiedlichsten Formaten zu, ob animiert oder statisch. So wird passend zur Frage ein Ausschnitt des Bildes in den Fokus gesetzt. Die laufende Kampagne ist auf allen digitalen Kanälen des Tages-Anzeigers, auf Printinseraten und Plakaten sowie im Digital-Out-of-Home zu sehen. Darüber hinaus wurde mit der Designagentur Loved der Markenauftritt des Tages-Anzeigers sanft modernisiert.