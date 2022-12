Evoq verpasst Hello Fiber einen neuen Markenauftritt

© Evoq Evoq und Hello Fieber gewinnen beim German Design-Award eine Auszeichnung

Hello Fiber erschliesst Privathaushalte, Gewerbetreibende und öffentliche Einrichtungen mit ultraschnellen Glasfasernetzen. Die Agentur Evoq mit Büros in Zürich und Köln hat in den vergangenen Monaten den Markenlaunch realisiert. Dafür gab es beim German Design-Award die Auszeichnung "Special Mention".