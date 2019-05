Die Marke Lagonda wurde vom amerikanischen Ingenieur Wilbur Gunn gegründet und

gehört heute zur in England ansässigen Aston Martin Lagonda Ltd. Lagonda galt als futuristisch. In diesem Sinne will auch das "1904 DESIGNED BY LAGONDA"

"ein absolutes Novum" sein.



Initianten sind die zwei Unternehmer und Motorsport-Enthusiasten Andreas Bänziger und Florian Kamelger. Der Spitzengastronome und Hotelier Dario Cadonau vom Hotel "In Lain" setzt die Vision um.