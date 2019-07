Dank Fibre to the Home (FTTH) mit seinem flächendeckenden Glasfasernetz sollen bis 2020 rund 90 Prozent aller Liegenschaften in den Genuss einer blitzschnellen Verbindung für Internet, TV und Telefonie kommen.

Unter dem Motto „Ihr Anschluss an die Zukunft“ dramatisiert die Kampagne die Erschliessung durch die Glasfaser-Technologie: Gezeigt werden markante Gebäude aus der Region Lenzburg wie etwa die Überbauung Widmi oder das charakteristische Hero-Verwaltungsgebäude. Diese werden jeweils – symbolisiert durch ein überdimensioniertes Kabel – ans lokale Glasfasernetz angeschlossen.