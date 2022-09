Hochkarätige Coaches für "Sing It Your Way"

© blue Music Lo & Leduc, Naomi Lareine und Stress sind die Coaches in der zweiten Staffel von «Sing It Your Way

Sie haben es im Schweizer Musikbusiness ganz an die Spitze geschafft, jetzt geben sie ihren Erfahrungsschatz jungen Talenten im Programm von blue Music weiter: Stress, Lo & Leduc und Naomi Lareine sind die Coaches in der zweiten Staffel von «Sing It Your Way – Bereit für dein Talent». Die 5-teilige Talent-Show läuft ab dem 15. Januar 2023 auf blue Zoom und blue News.