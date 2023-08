Brack.ch

Seit 2021 gewinnen schottische und irische Biere kontinuierlich an Beliebtheit, wenn auch absolut gesehen auf niedrigem Niveau

Das zur Competec-Gruppe gehörende Online-Handelsunternehmen Brack.ch hat anlässlich des morgigen "International Beer Day" die Verkaufszahlen von Bier auf seinem Portal ausgewertet. Demnach geniessen die Kunden des Online-Shops am liebsten Schweizer Biere. Auf die Branchengrössen Appenzeller Bier und Feldschlösschen folgt die italienische Marke Birra Moretti.

Was Getränke insgesamt betrifft, setzt Brack.ch seiner Auswertung zufolge am meisten Kaffee und Süssgetränke ab. Bier rangiert an dritt