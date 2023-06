Komitee "Nein zum Reklamereglement"

Gekämpft und verloren: Das Komitee "Nein zum Reklamereglement" unterliegt in der Abstimmung am Sonntag. Jetzt droht den werbenden Unternehmen in Biel unter anderem Rechtsunsicherheit

Die Menschen in Biel haben entschieden. Künftig müssen nach dem neuen Reklamereglement der Stadt alle baubewilligungspflichtigen Reklamen zwingend in den Amtssprachen Deutsch und Französisch ausgehängt werden. Das Komitee "Nein zum Reklamereglement" fürchtet nun Rechtsunsicherheit für die Unternehmen.

Am Ende hat alles Engagements nicht genutzt. Die warnenden Worte, die Debatten auf der Strasse und die Informationskampagne. Am Sonntag haben sich die