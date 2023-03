Netzmedien

Die Jury von Best of Swiss Web 2023 setzt sich aus 105 Experten der Branche zusammen

Die Best of Swiss Web GmbH hat die Nominierten für die 23. Best of Swiss Web Awards bekanntgegeben. 79 digitale Projekte dürfen auf Auszeichnungen in der Award-Night am 10. Mai dieses Jahres in "The Hall" in Dübendorf hoffen.

Eine 105-köpfige Expertenjury hat insgesamt 305 Einreichungen nach den jeweiligen Kriterien der Kategorien bewertet. Insgesamt haben es 79 Projek