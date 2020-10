Mehr zum Thema

Best of Swiss Web Awards

Facebook ist neuer Partner

Heute Abend werden in der Samsung Hall in Zürich die Best of Swiss Web Awards vergeben. Erstmals wird als Partner des renommierten Preises Facebook mit an Bord sein. Für den Abend, an dem auch der Goldbach Crossmedia Award verliehen wird und der Werber des Jahres, haben die Organisatoren ein umfassendes Hygienekonzept entwickelt.