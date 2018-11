Die "Best of Swiss Apps" wurden gestern Abend zum sechsten Mal vergeben - in neune Kategorien: Mixed, Augmented & Virtual Reality, Business Impact, Campaigns, Design, Enterprise, Functionality, Games, Innovation und User Experience & Usability. Eingereicht worden waren 164 Projekte, 38 von ihnen schafften es auf die Shortlist. © zvg Die Jury





Mitglieder des Steering Board Best of Swiss Apps: Reto Grob (Netcetera), Andreas Hüppi (Bitforge), Stefano Mallè (Microsoft), Martin J. Matt (mjm.cc), Giancarlo Palmisani (Swico), Rafael Pérez Süess (smama) Jury-Vorsitzender: Christof Zogg Dieses Jahr konnten 19 Bronze-, 19 Silber- und 9- Gold-Mediallen vergeben werden. Gleich in zwei Kategorien mit Gold ausgezeichnet wurde Amigos, einmal Gold erhielten Fooby, PlasmiX, (re)format Z :, Urban Connect, VIAC, UZH now und Weltformat.



Die Liste aller Gewinner finden Sie hier.





Insgesamt 11 Projekte waren für den Master nominiert gewesen.