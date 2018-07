Mit dem Jahresthema "Conversational Apps" werden dialogische Applikationen gesucht, die über den Funktionsumfang eines Chatbots hinausgehen. Es geht um Apps, die z.B. mit Sprachassistenten wie Alexa, Cortana, Siri und Co. zusammenarbeiten können und somit eine neuartige, intuitiv bedienbare User-Experience ermöglichen. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, welche Potentiale und welchen Mehrwert sich im Vergleich zu klassischen Interfaces erschliessen lassen.



Auch in den neun "klassischen" Kategorien werden die Besten der Schweiz gesucht. Mitmachen können alle in oder für die Schweiz produzierte Applikationen, die in den letzten zwölf Monaten neu erstellt oder wesentlich überarbeitet wurden – oder in den nächsten Wochen noch werden.







Der Begriff "App" wird dabei keinesfalls nur mit "Smartphones" gleichgesetzt. Applikationen für Interfaces jeglicher Art können ins Rennen gehen – von der gewohnten Mobile App, über Desktop-Applikationen, bis hin zu Assistenz-Systemen in Autos.



Auch dieses Jahr wurden Änderungen an den Kategorie-Bezeichnungen vorgenommen. Die neun Kategorien lauten: Innovation, Design, User Experience & Usability, Functionality, Business Impact, Campaigns, Enterprise, Games, Mixed-, Augmented- & Virtual- Reality, Jahresthema " Conversational Apps. Hier finden sich weitere Infos zu den

Kategorien.





Die Apps können ab sofort und bis spätestens 10. September 2018

eingereicht werden.







Die eingereichten Projekte durchlaufen einen mehrstufigen Jurierungsprozess, bei dem gesamthaft mehr als 60 Jurymitglieder und im Fall der Masterwahl auch das Fachpublikum involviert sind.