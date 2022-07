© Deloitte Schweiz Das sind die Gewinner beim diesjährigen Best Managed Companies Award von Deloitte

Sechs Unternehmen erhalten in diesem Jahr den Best Managed Companies Award von Deloitte. Die Preisträger haben es geschafft, traditionelle Stärken in neue unternehmerische Strategien umzuwandeln. Fünf Firmen werden 2022 zum ersten Mal ausgezeichnet, ein Mittelständler erhält den Preis zum zweiten Mal. Den Wettbewerb veranstaltet die Unternehmensberatung in 48 Ländern.