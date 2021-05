Die Smartphone-App versetzt Besucher vor Ort mithilfe von Augmented Reality direkt in die Vergangenheit. Sie kann aktuell an insgesamt drei Standorten genutzt werden. Im Waadtländischen Avenches erscheinen die Ruinen des Amphitheaters, das Cigognier-Heiligtum und das Theater digital in der alten antiken Pracht. In Augst (BL) können Besuchende zwischen den Tempelsäulen und im Theater der ehemaligen Koloniestadt Augusta Raurica umherspazieren. Und in Bern ist beim Baldachin am Bahnhofsplatz der ehemalige Christoffelturm, der bis 1865 am selben Ort stand, zu bewundern.

Erleb-AR: nicht mehr existierendes Kulturerbe ganz real!

"Die Erleb-AR-App ermöglicht den Besuch von Gebäuden aus vergangener Zeit am ursprünglichen Ort und in Originalgrösse", erläutert Marcus Hudritsch, der an der BFH Bildverarbeitung und Computergrafik unterrichtet, in einer Mitteilung. Unter seiner Leitung wurde die App entwickelt. Unterstützung kam vom archäologischen Dienst des Kantons Bern und von den Museen in Avenches und Augst. Finanziert wurde das Projekt durch das Bundesamt für Kultur BAK, den Lotteriefonds des Kantons Bern und die Hasler Stiftung. Die App steht auf deutsch, französisch und englisch für die Betriebssysteme iOS und Android zur Verfügung.