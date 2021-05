Obwohl Baschi schon seit 4 Jahren mit seiner Verlobten Alana Netzer in Zürich lebt, bestätigte der im Kanton Basel-Landschaft aufgewachsene Entertainer während des TV-Quiz’: "Mein Herz schlägt für Basel." Kein Wunder also, dass Baschi pro Jahr zwischen 35'000 und 50'000 Kilometern im Auto zurücklegt. "Trotz Corona hat sich in Sachen Mobilität für mich nicht viel verändert", erklärt der passionierte Autofahrer. "Mein Musikstudio liegt in Möhlin, und ich kann mein Equipment ja nicht einfach nach Hause zügeln und auf Home-Office machen." Und der ÖV? "Ganz ehrlich: Ich liebe die individuelle Mobilität", so Baschi. "Die Tatsache, dass ich spontan entscheiden kann, wann ich losfahre und wohin – das ist für mich wirklich ein Stück Freiheit. Und ein Privileg." Kooperationen zwischen Schweizer Promis und Automarken haben Tradition. Legendär und noch heute in vieler Köpfe, Walter Roderer für Mitsubishi und Bernhard Russi für Subaru.Der Explorer PHE kostet ab 88'500 Schweizer Franken.





