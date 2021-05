Dank Inhalten in Leichter Sprache auf der neuen Website und im Blog "alles aussergewöhnlich" möchte insieme Schweiz den Zugang zu Informationen erleichtern. Auf den neuen barrierefreien und inklusiven Plattformen sind die Aktivitäten von insieme Schweiz sowie aktuelle Informationen zu geistiger Behinderung nun ohne Einschränkungen zugänglich, schreibt insieme in einer Medienmitteilung.



"Leichte Sprache ist super. Toll, wenn man es sich auch anhören kann", freut sich Andreas Rubin vom Unternehmen "Aktives Leben". Der junge Mann mit einer geistigen Behinderung hat an einem Workshop von insieme Schweiz teilgenommen, bei dem er die neue Website www.insieme.ch testen konnte. Während des Workshops wurden die Teilnehmenden mit einer kognitiven Beeinträchtigung aufgefordert, bestimmte Informationen auf der Website zu suchen. "Es ist fantastisch. Alle haben die Informationen gefunden und sie auch verstanden", erklärt Jan Habegger, verantwortlich für das Projekt bei insieme Schweiz und Veranstalter des Workshops.

© insieme

Nebeneinander statt separiert

Schaffung eines Forums für inklusive Ausdrucksformen

insieme Schweiz insieme Schweiz setzt sich für die Interessen der Menschen mit geistiger Behinderung und ihrer Angehörigen ein. insieme sorgt für Rahmenbedingungen, damit Menschen mit geistiger Behinderung inmitten unserer Gesellschaft leben, arbeiten, wohnen und sich entfalten können. insieme Schweiz ist der Dachverband von rund 50 Unterorganisationen in der Deutsch- und der Westschweiz und im Tessin.

insieme hat sich für Inklusion entschieden: Auf den inhaltlichen Seiten der neuen Plattform finden sich Informationen in Leichter Sprache (von Personen mit geistiger Behinderung geprüft) neben solchen in Standardsprache. "Es war uns wichtig, eine Plattform für alle zu entwickeln, und für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen nicht eine gesonderte spezielle Seite vorzusehen", erklärt Lise Tran, Projektverantwortliche bei insieme Schweiz. Für die Umsetzung des Projekts war es zwingend erforderlich, bei der Überprüfung der Textverständlichkeit in Leichter Sprache sowie der Navigation auf der Website die Ansicht von Personen mit Behinderung zu berücksichtigen. Die Website hält die Richtlinien für barrierefreie Webinhalte (WCAG) 2.0, Stufe AA ein und ist klar strukturiert. Darüber hinaus enthält die Plattform mehrere Funktionen für eine angenehme und einfache Nutzung.Mit dem neuen insieme-Blog soll auch die Möglichkeit geschaffen werden, den Ansichten von Menschen mit geistiger Behinderung Gehör zu verschaffen und diese zu teilen. Dies erfolgt anhand eines Pools an "aussergewöhnlichen" Redakteurinnen und Redakteuren. Der Blog "alles aussergewöhnlich" steht allen offen: Menschen mit oder ohne geistige Behinderung, wie auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bzw. Redakteurinnen und Redakteuren, die sich für Fragen der geistigen Behinderung interessieren. Er bietet so ein Forum für inklusive Ausdrucksformen.