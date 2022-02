Wie im ersten Teil der Kampagne geht es nach Agenturangaben auch in der Fortsetzung wieder um Perfect Matches, also um Dinge, die einfach zusammengehören und den Menschen in ihrer optimalen Ergänzung den Alltag vereinfachen: Bei einem Aua hilft ein Pflaster, den Rasen bringt ein Mäher in Form – und für alles rund ums Geld gibt es Zak.

Bank Cler: Für Geld gibt’s Zak.

Auf einer zweiten Ebene informieren Sujets, welche Facetten das Thema Geld hat und inwiefern die App mit ihren praktischen Features dabei unterstützen kann. So wird beispielsweise auf die Mobile-Payment-Funktion fürs Einkaufen und günstige Konditionen bei Zahlungen ins Ausland hingewiesen.