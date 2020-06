Bei dem Finanzinstitut mit Sitz in Basel entspricht ein Franken dem Mindestanlagevolumen für eine professionelle Vermögensverwaltung. So will die Bank Cler nach eigenen Angaben allen Menschen die Möglichkeit eröffnen, ihr Geld professionell anzulegen und die Renditechancen an den Finanzmärkten zu nutzen.Das Motto der von der Agentur Heimat Zürich konzipierten Anlagen-Kampagne lautet "Jedes Geld ist eine Chance" und stellt mit einer Reihe von Sujets den Einfränkler in den Mittelpunkt. Im Rahmen des Kommunikationskonzepts kommen außer Plakaten und Inseraten auch Filme und Onlinebanner zum Einsatz. Kontextbezogene Banner, eine Sonderplakat-Aktion und Publireportagen zum Thema sollen die Kampagne zusätzlich aktivieren.