Die Bank Cler gibt es seit 2017. Und mit ihr die erfolgreiche Imagekampagne "Zeit, über Geld zu reden". Mit einem neuen Film wird die kommunikative Plattform einmal mehr auf ungewöhnliche Weise aktiviert. Die Botschaft: Geld ist selbst da ein wichtiges Thema, wo es als Gesprächsthema tabu ist. Denn selbst bei so emotionalen Lebensereignissen wie einer Hochzeitsfeier liegen zweifellos einige finanzielle Fragen in der Luft.Wie es aussieht, wenn die mal ganz unverblümt angesprochen werden, lässt uns ein Brautvater mit seiner zugegeben recht unkonventionellen Rede erleben. Eine unterhaltsame Einladung an die Schweiz, in finanziellen Angelegenheiten ruhig ein wenig offener zu sein.Um die Zielgruppe auf unterschiedlichen Kanälen formatgerecht zu erreichen, gibt es neben der 30-sekündigen TV-Version auch eine Langversion, sowie Story- und Bumper-Formate für Online und Social Media.