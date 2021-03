Das Ziel lautete, ein Redesign der Website im modernen und frischen Design hinzukriegen. Um die Wünsche und Ziele des Kunden zu verstehen und optimal umzusetzen, gab es verschiedene Workshops. In diesen wurde die Linie des Redesigns herausgearbeitet.



© zvg

© zvg

Credit Verantwortlich bei Caminada: Holger Wanke, Michelle Beeler, Ramon Heiri; Verantwortlich bei Janmaat Fotografie: Johanna Unternährer; Verantwortlich bei Tree Stones: Daniel Hofmann, Simon Funk

Einer der wichtigsten Outputs dieser Workshops: Mit einem zeitgemässen Bildkonzept, das authentische Bilder vom Team, dem Arbeitsalltag und digitalen Medien zeigt, spricht Caminada den Kunden am besten an und wird seinem Profil gerecht. Eine professionelle und zugleich menschliche Bildsprache, ganz nach dem Motto: Weg vom Büropapier hin zu Menschen und digitalen Medien.Johanna Unternährer von Janmaat Fotografie (janmaat.ch) hat diese Ideen in professionelle Bilder umgesetzt. Johanna Unternährer machte sich vor dem Shooting mit dem neuen Design der Website vertraut und konnte dadurch das Shooting gezielt darauf ausrichten. Das Fotoshooting fand bei Caminada statt.Zusammen mit Johanna Unternährer konnte Tree Stones innert kürzester Zeit Caminada eine überzeugende Bildsprache verleihen und somit einen geglückten Relaunch der Website feiern.