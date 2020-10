Brand-Kampagne mit der Schweizerischen Post

Die Schweizerische Post vertraut Sunrise

© zvg

© zvg

© zvg

«Schweizer KMU vertrauen Sunrise»

Schweizer KMU wie SIGG vertrauen Sunrise

Schweizer KMU wie MisSpelling vertrauen Sunrise

Die Schweizerische Post vertraut Sunrise

© zvg

Credits Verantwortlich für die Kampagne bei Sunrise: Stefanie Heller (Director B2B Marketing), Andreja Sedeljsak (Senior Marketing Manager), Rebekka Dolenc (Marketing Manager); Verantwortlich bei der Schweizerischen Post: Daniela Ciotto (Teamleiterin Themen und Kampagnen); Verantwortlich bei SIGG Switzerland Bottles AG: Adrian Meili (CEO), Monika Oppeln-Bronikowska (Communication & E-Commerce Manager); FC Basel 1893 AG: Mirko Brudermann (Direktor Finanzen, HR & IT); MisSpelling GmbH: Natalie Gijsbers (Inhaberin); CUSTOMGATES AG: Armin Oettiker (Geschäftsführer); Verantwortliche Werbeagentur: Publicis; Verantwortlich bei Stories: Cédric Marville (Projektleitung), Alexander Wyssling (Produzent), Janic Halioua (Regie & Kamera); verantwortlich bei Angstmann Design: Nora Angstmann (Art Director), Annik Weber (Graphic Designer); verantwortlich bei goodlight film gmbh: Alex Szombath.

«Unsere Kunden sind mit den Dienstleistungen von Sunrise zufrieden und unterstützen uns in der neuen Brand-Kampagne. Wir sind begeistert, dass wir die Schweizerische Post für eine gemeinsame Kampagne gewinnen konnten», freut sich Robert Wigger, Chief Business Officer, Sunrise. « Ziel der Kampagne ist es, weiterhin als kompetenter und qualitativ hochwertiger B2B Provider wahrgenommen zu werden und somit Vertrauen aufzubauen.»Konkurrenzfähig, zukunfts- und kundenorientiert: So agiert die Schweizerische Post im Schweizer Markt.Dabei kann sie auf die fortschrittlichen Technologien und Services von Sunrise zählen. Wie diese Services die Post bei der Digitalisierung ihrer Prozesse und die digitale Interaktion mit den Kunden unterstützt, erklärt die neue Sunrise Brand-Kampagne. Die Kampagne wird über Plakate, Megaposter an der Zürcher Bahnhofstrasse, Print- und Online-Massnahmen kommuniziert. Mehr Infos unter sunrise.ch/de/postDie neue nationale KMU-Testimonial-Kampagne ergänzt die Ziele der Brand-Kampagne mit der Post und spricht speziell das KMU-Segment an. Unter der Botschaft «Schweizer KMU vertrauen Sunrise» erzählen SIGG, der FC Basel 1893 (ab 8. November 2020), Customgates und MisSpelling von ihren Erfahrungen mit Sunrise. Jeder Kunde wurde in seinem gewohnten Arbeitsumfeld portraitiert. Im Zentrum stehen Themen wie der mobile Arbeitsplatz, Innovationen, Qualität und Service. Die Testimonial-Kampagne wird vorwiegend digital kommuniziert.