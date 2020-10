Mehr zum Thema

Agentur am Flughafen

Schönes von Schöb inszeniert

Das traditionsreiche Familienunternehmen Schöb AG ist einer der führenden Anbieter von ökologischen Holzbauten in der Schweiz. Schöb baut aber nicht nur ganze Gebäude im Systembau, sondern fertigt in der grossen hauseigenen Schreinerei auch individuelle Innenausbauten und Küchen. Die Agentur am Flughafen durfte die Holzwerke von Schöb nun in einem überdimensionalen Magazin vereinen.