zVg

Felix Thönnessen, geboren 1980 in Süchteln am Niederrhein, hat mehr als 1000 Unternehmensgründungen begleitet

Am 13. September werden die Swiss Out of Home Awards in Zürich verliehen. Jetzt hat sich der Verband Aussenwerbung Schweiz (AWS) zum Programm der vorangehenden WOOHW!-Conference geäussert.

Der Branchenanlass WOOHW! beginnt mit der Conference für angemeldete Gäste und der Keynote von Felix Thönnessen. Er hat 23 Unternehmen