In den letzten zwei Jahren hat sich der Wandel im Berufsbild des C-Level-Marketingmanagers enorm beschleunigt. Gleichzeitig sind die Anforderungen an das Marken- und Marketingmanagement stark gestiegen. Erfolgsfaktoren wie klare Positionierung und einzigartiger Produktnutzen allein reichen als Erfolgstreiber im Marketing schon lange nicht mehr aus.



Werte wie Nachhaltigkeit und Vielfalt, die Sinnhaftigkeit einer Marke und das Verhalten eines Unternehmens werden bei Kaufentscheidungen immer wichtiger. Kundinnen und Kunden, Partnerinnen und Partner und Mitarbeitende werden anspruchsvoller, wenn es um die Wahl eines Unternehmens und seiner Produkte geht. Darüber hinaus hat die Nutzung digitaler Kanäle die Transparenz und Geschwindigkeit der Kommunikation massiv erhöht. All dies verlangt von Marketingverantwortlichen ein besonders agiles, innovatives und umsichtiges Verhalten.



Um den erfolgreichen Aufbau und die Führung von Marketing und Marke mit all diesen Herausforderungen zu würdigen und auch sichtbarer zu machen, wird in der Schweiz 2022 erstmals die oder der "CMO of the year" gewählt.

Trägerschaft

Jury

Zur Trägerschaft des "CMO of the year", die den Award unterstützt und organisiert, gehören die TV-Vermarkterin Admeira, die Serviceplan Group Switzerland, das Swiss Marketing Forum, die University of St. Gallen und Horizont Swiss.Die Jury des Awards setzt sich aus namhaften Marketing-Expertinnen und -Experten aus verschiedenen Tätigkeitsfeldern zusammen. Es sind dies, Head Division Marketing & Brands / Group Executive Board Geberit International,, Medienmanager, Nicholas, CEO & CMO NIKIN,CEO / Partner Serviceplan Suisse,, Redaktor Horizont Swiss,, Inhaberin und CEO Institut für limbische Kommunikation und Strategie,, Leiterin Marketing & Digital Flughafen Zürich AG,Head Customer Experience & Strategy / Mitglied GLAxa Schweiz,Geschäftsführender Direktor Institut für Marketing & Customer InsightUniversität St. Gallen,, Präsidentin, PR Consulting GmbH, Inhaberin Stiftung SWISS WOMEN NETWORK,, Group Marketing Director SMG (Swiss Marketplace Group),, Managing Director CareerTeam Schweiz,, Managing Partner Mediaplus Suisse,, Präsident Swiss Marketing Forum,, Head of Marketing Communications Swisscom,, Medienunternehmerin & Präsidentin „The League of Leading Ladies" Ladies Drive,Vice Director Executive School of Management, Technology & Law Universität St. Gallen,, CEO Admeira.Die Bekanntgabe der Nominierten erfolgt am 8. April. Die oder der erste "CMO of the year" für die Schweiz wird am 2. Juni anlässlich einer Gala-Veranstaltung feierlich bekannt gegeben. Informationen zu Jury-Mitgliedern und dem Ablauf der Wahl sind auf der Website: www.cmo-of-the-year.ch zu finden.