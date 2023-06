Dominic Wenger

Martin Baumüller

Die Verleihung des Titels "CMO of the Year" ging gestern Abend in Zürich über die Bühne. Die 22-köpfige Jury hatte insgesamt sechs Kandidatinnen und Kandidaten auf die Shortlist gesetzt – und entschied sich letztlich für Martin Baumüller, Head Division Marketing & Brands und Mitglied der Unternehmensleitung beim Sanitärkonzern Geberit International.

Nicht nur seine Persönlichkeit und seine Erfolge, auch sein Verdienst für die Marke Geberit in den Bereichen Kundenzentriertheit, Innovation