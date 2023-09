Nissan

Nissan legt in der Schweiz im August zu

Der Auto-Markt in der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein setzt seine positive Entwicklung fort. Im August verzeichnet Auto-Schweiz mit 18.977 Neuzulassungen ein Plus von 15,8 Prozent zum Vorjahresmonat. Mit 161.328 Neuimmatrikulationen liegt das Plus bis Ende des vergangenen Monats bei 13,9 Prozent. Die Alternativen Antriebe erreichen mittlerweile einen Marktanteil von 55,3 Prozent. Allerdings gibt es trübe Vorzeichen für die kommenden Monate. Welche Marken in den vergangenen Wochen performt haben und welche nicht.

Die aktuellen Zahlen können eines nicht verbergen: Der Absatz liegt nach wie vor nach rund 20 Prozent unter demjenigen vor dem Ausbruch der Covid