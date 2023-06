Carvolution

Rosi und Ede sind die beiden Hauptakteure in der neuen Kampagne von Carvolution.

Das Auto-Abo ist einer der vielen Bausteine in der Mobilitätswende. Jetzt packt Carvolution dessen Vorteile in eine charmante Kampagne. Die Kreation kommt von Family. Und so sehen die Geschichten um Rosi und Edi aus.

Rosi und Edi mögen auf den ersten Blick etwas skurril wirken. Aber sie sind liebenswertes Schweizer Ehepaar und die Protagonisten in der j&u