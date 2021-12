Eine Leidenschaft für Diversity, Inklusion und Gleichstellung kennzeichnet unsere WOMAN OF THE YEAR 2021. Nach ihrem Einstieg in die Kosmetikbranche bei Christian Dior und The Estée Lauder Companies kam Maike Kiessling 1991 in die Schweiz. Bei La Prairie war sie als General Manager Global Markets und Travel Retail tätig. 2011 kehrte sie zu The Estée Lauder Companies zurück "nach Hause" und übernahm im EMEA-Hauptquartier die Verantwortung für die Marken Estée Lauder und Tom Ford. Nach 25 Jahren internationaler Tätigkeit wurde Maike Kiessling 2016 General Manager für The Estée Lauder Companies Schweiz. Neben ihrer Führungsaufgabe lebt sie ihr soziales Engagement unter anderem für The Estée Lauder Companies’ Breast Cancer Campaign, für den Aids Fund von MAC Viva Glam sowie für die Schweizer Krebsstiftung Look Good, Feel Better und Pink Cross. Viele Gründe, warum Maike Kiessling den Titel der WOMAN OF THE YEAR wahrlich verdient hat.





"WOMAN OF THE YEAR, vielen Dank für diese wunderbare Auszeichnung – es ist mir eine grosse Ehre, diesen Titel anzunehmen!", sagt Maike Kiessling. «Ich möchte diese Auszeichnung all den wunderbaren Menschen widmen, die mein Leben zu einem Erlebnis machen und es jeden Tag bereichern. Mein besonderer Dank gilt meinen Töchtern, meinem Partner, meinem grossartigen Team und meinen Kollegen bei The Estée Lauder Companies."





"WOMAN OF THE YEAR, vielen Dank für diese wunderbare Auszeichnung – es ist mir eine grosse Ehre, diesen Titel anzunehmen!", sagt. «Ich möchte diese Auszeichnung all den wunderbaren Menschen widmen, die mein Leben zu einem Erlebnis machen und es jeden Tag bereichern. Mein besonderer Dank gilt meinen Töchtern, meinem Partner, meinem grossartigen Team und meinen Kollegen bei The Estée Lauder Companies."