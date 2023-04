APG/SGA

In Biel sind 57 Prozent der Bevölkerung deutschsprachig, 43 Prozent französischsprachig

Der Gemeinderat von Biel hat die überarbeiteten Regeln für Aussenwerbung in der Stadt vorgelegt. Die Reklamevorschriften behandelt der Stadtrat am 26. April. Am 18. Juni werden sie den Bieler Stimmberechtigten zum Votum vorgelegt.

Die überarbeitete Fassung soll das bisherige Reglement aus dem Jahr 2002 ablösen und "den bisherigen und aktuellen Entwicklungen Rechnung" t