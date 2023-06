zVg

Dominik Franke

Der Aussenwerber APG|SGA richtet die Position eines Chief Information & Technology Officer (CITO) ein, um der zunehmenden Bedeutung von IT, Data und Adtech Rechnung zu tragen, und besetzt sie Anfang September mit Dominik Franke. Marketingchef Beat Holenstein bekommt weitere Aufgaben.

Franke (Jahrgang 1984) ist laut APG|SGA Doktor der Informatik mit 15 Jahren Erfahrung in diversen Funktionen in den Bereichen IT, Digitalisierung und