„Unter allen internationalen Konkurrenten erhielten wir den Zuschlag nicht zuletzt aufgrund unserer Bereitschaft, in neue Technologien zu investieren“ Christian Senn, APG/SGA Teilen

Diehatte am Ende in dem international besetzten Auswahlverfahren amin Basel-Mulhouse die besseren Karten. Das Schweizer Aussenwerbeunternehmen erhielt den Zuschlag für die Bewirtschaftung aller Flächen entlang der Flughafenstrasse und innerhalb des Parkings im öffentlichen Sektor der Schweiz.Mit dem Pitchgewinn wird die APG/SGA ihr Angebot mit digitalen Werbemöglichkeiten ausbauen. "Es freut uns ganz besonders, dass wir die jahrzehntelange erfolgreiche Partnerschaft mit dem EuroAirport weiterführen und intensivieren dürfen. Unter allen internationalen Konkurrenten erhielten wir den Zuschlag nicht zuletzt aufgrund unserer Bereitschaft, in neue Technologien zu investieren", erklärt, Regionenleiter Partnermanagement Mitte bei der APG/SGA.Der einzige binationale Flughafen der Welt wird in diesem Jahr 70 Jahre alt und wird aktuell von rund neun Millionen Passagieren jährlich frequentiert. Bis 2030 soll das Passagieraufkommen auf 11 bis 13 Millionen steigen. Bei der Luftfracht soll sich das Aufkommen fast verdoppeln auf 100.000 bis 130.000 Tonnen. Am Flughafen gibt es 6200 Mitarbeitende. mir