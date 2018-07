Gemeinsam mit der School of Management + Innovation an der Steinbeis-Hochschule Berlin vergibt die HORIZONT-Stiftung diesjährig ein Vollstipendium als zweijähriges berufsbegleitendes Masterstudium (im Wert von 20.900 EUR) an der Steinbeis-SMI. Bewerbungsfrist ist vom 16. April bis zum 16. Juli 2018.Das Studium startet im November 2018. Der unabhängige Stiftungsrat, dem Vertreter aus Agenturen, Medien Unternehmen und Verbänden angehören, entscheidet Mitte Juli 2018 über den Gewinner/die Gewinnerin der Stipendiums.Die Ende 2006 gegründete HORIZONT-Stiftung fördert ambitionierte Nachwuchskräfte der Kommunikations-, Medien- und Werbeindustrie mit Stipendien, Förderpreisen und Forschungszuschüssen. Die Stiftung unterstützt sowohl Aus- und Fortbildung, als auch Wissenschaft und Forschung. Schwerpunktmäßig in den Bereichen Marketing, Media, Kreation, Marketing und neuen Medien.Mehr Informationen unter www.horizont-stiftung.de/master-stipendium