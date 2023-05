Fotolia / BillionPhotos.com, Fotolia / BillionPhotos.com

Der Bundesrat will Werbung für Tabakprodukte und E-Zigaretten, die Minderjährige erreicht, verbieten

Es ist umfassendes Werbeverbot. Nach Annahme der Volksinitiative "Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung" hat der Bundesrat am Mittwoch beschlossen, Werbung für Tabakprodukte und elektronische Zigaretten an Orten und in Medien, zu denen Jugendliche Zugang haben, zu verbieten. Davon sind vor allem die Printmedien, aber auch Online-Werbung sowie Festivals betroffen.

In den ersten vier Monaten des Jahres hat die Tabakbranche nach den Zahlen von Media Focus 7,2 Millionen Schweizer Franken brutto in die Werbung inves