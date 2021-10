Mit Augmented Reality (AR) den Weg noch besser finden, das ist das Ziel von Google Maps Live View. Diese gemeinsame Absicht haben die Flughafen Zürich AG und Google Schweiz als Projekt bereits Mitte 2018 gestartet, um die intuitive Navigation "from Curb to Gate" zu verbessern. Dabei wurden Aufnahmen von den Innenräumen des Flughafens inklusive Aussenflächen des Circle gemacht, die nun bei der Nutzung der Google Maps Funktion «Indoor Live View» zum Einsatz kommen. Hierbei werden diese Aufnahmen beim Gebrauch von Google Maps Live View im Hintergrund laufend mit den Kamerabildern der Userinnen und User abgeglichen, um ihnen so den korrekten Weg in einer Augmented Reality Sicht anzeigen zu können.

Google "Live-View"-Feature am Flughafen Zürich

Live View nutzt AR-Hinweise, mit einer Technologie namens Global Localization, die Künstliche Intelligenz (KI) nutzt, um zig Milliarden Street-View-Aufnahmen zu scannen und so nachzuvollziehen, woran man sich unterwegs orientiert. Dank neuer Entwicklungen, die helfen, die genaue Höhe und Platzierung von Objekten innerhalb eines Gebäudes zu bestimmen, kann Live View nun auch im Gebäudeinneren wie einem Flughafen eingesetzt werden. Live View kann Userinnen und User dabei helfen, den nächstgelegenen Lift und die Rolltreppen, das richtige Gate, den Bahnsteig, die Gepäckausgabe, den Check-in- oder Ticket-Schalter, Geldautomaten und Geschäfte zu finden. Pfeile und begleitende Hinweise zeigen den richtigen Weg an."Für unsere Passagiere, die oft nicht ortskundig sind und zudem eine fremde Sprache sprechen, ist Google Maps Live View eine wertvolle Hilfe, sich am Flughafen Zürich noch besser zurecht zu finden", meint, Chief Commercial Officer, Flughafen Zürich AG."Wir freuen uns über die Partnerschaft mit dem Flughafen Zürich und darüber, dass wir gemeinsam Indoor Live View nach Zürich als erstem Flughafen weltweit bringen können. Reisende können sich somit intuitiv über den Kameramodus orientieren", sagt, Global Product Partnership Lead für AR, von Google.Für 2022 sind am Flughafen Zürich bereits neue Funktionen von Google Maps Navigationen in Planung. Eine konstante Weiterentwicklung der intuitiven Navigation ist damit sichergestellt. Um Google Maps Live View zu nutzen, benötigen Userinnen und User nur die Google-Maps-App zu öffnen, das Ziel einzugeben und das «Live-View»-Symbol, das einer Kompass-Nadel gleicht, zu wählen. Anschliessend wird die Kamera des Mobilphones geöffnet und der Weg sowie wichtige Informationen werden direkt im Kameramodus eingeblendet.