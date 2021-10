Mehr zum Thema

Import Parfumerie

Neue Services und Facelift für 112 Filialen

Die IMPORT PARFUMERIE investiert in den stationären Handel und führt ein neues Ladenkonzept ein. Schliesslich sind Düfte bei aller Euphorie um den explodierenden Onlinehandel nur schwer via Bildschirm vermittelbar. Insgesamt bekommen schweizweit alle 112 Filialen ein Facelift. Die beiden Läden in Winterthur und in Vevey erstrahlen bereits heute im neuen Kleid.