"Who lets the Brands out?"

In der Horizont-Anzeigenabteilung war gerade niemand erreichbar. Schliesslich ist Dmexco und Werbungen im Horizont-Umfeld sind beliebt. Auch ein Besuch auf der Kampagnen-Landingpage mit der mysteriösen Webadresse guess-who.ch gibt keinen Aufschluss über die Urheberschaft. Diese entpuppt sich im Gegenteil als Wettbewerbsfalle. Man wird aufgefordert, einen Hinweis darauf zu geben, wer dahinter stecken könnte. Zu gewinnen gibt es ein Winterwochenende für zwei Personen in Zermatt. Ist die Antwort auf " Who lets the Brands out?" in diesem Video zu finden?