Das aufgeräumte und zurückhaltende Design von nzz.ch hat den Effekt, dass Testpersonen der Werbung auf nzz.ch über 80% länger Aufmerksamkeit schenken als wenn die gleiche Werbung im Umfeld der übrigen untersuchten Websites erscheint.

Da nzz.ch weniger stark mit Werbung versehen ist und Inhalte mit hoher journalistischer Qualität bietet, wird die Werbung dort 51% positiver wahrgenommen als im Umfeld der übrigen untersuchten Websites.

Welchen Einfluss hat das Umfeld auf die Erreichung von Kampagnenzielen? Zur Studie: Online-Studie durchgeführt von Juli bis August 2020 mit 411 Teilnehmenden aus der Deutschschweiz im Alter von 18-65 Jahren. Anhand einer Beispiel-Kampagne eines Autoherstellers im Hochpreissegment wurde die Wirksamkeit verschiedener Werbeumfelder und -formate untersucht. Messung der Wahrnehmung von Werbung in verschiedenen Umfeldern mittels Befragung, Eye Tracking und Face Coding. Messung der Wahrnehmung von Werbeformaten mittels Eye Tracking und Facial Coding. Das Erreichen der Kampagnenziele (Branding-Effekt, Produktbekanntheit, Interesse an Probefahrten) wurde mittels einer Probandenbefragung ermittelt. Die Probanden wurden gefragt, ob Autobrand X für sie eine begehrenswerte Marke sei (Branding-Effekt), ob sie wissen, wie das beworbene Automodell aussieht (Produktbekanntheit) und ob sie Interesse an einer Probefahrt mit dem beworbenen Automodell hätten.

Ein 21% stärkerer Branding-Effekt auf nzz.ch: Testpersonen, welche die ausgespielte Werbung auf nzz.ch sahen, empfanden die beworbene Marke 21% begerenswerter als Testpersonen, welche die Werbung in einem anderen Umfeld sahen.

70% mehr Produktbekanntheit auf nzz.ch: Testpersonen, welche die ausgespielte Werbung auf nzz.ch sahen, kannten das beworbene Produkt 70% besser als Testpersonen, welche die Werbung in einem anderen Umfeld sahen.

Ein 42% grösseres Interesse an einer Probefahrt: Testpersonen, welche die ausgespielte Werbung auf nzz.ch sahen, waren 42% stärker an einer Probefahrt mit dem beworbenen Auto interessiert als Testpersonen, welche die Werbung in einem anderen Umfeld sahen.

Infeed-Format und Branding Wall punkten mit hohen Aufmerksamkeitswerten

Keine Frage: Das Webangebot von Zeitungen ist eine der beliebtesten News-Informationsquellen. Davon profitieren auch Werbetreibende. Welchen Einfluss aber genau hat das Werbeumfeld auf die Werbewirkung und welche Online-Werbeformate sind dabei besonders effektiv? Dieser Frage ging eine von audienzz in Auftrag gegebene Studie nach. Und wie eingangs bereits erwähnt, begünstigen Premium-Umfelder gemäss Studie die Werbewirkung von Kampagnen massiv:Davon ausgehend, dass Werbung, die besser gesehen und positiver bewertet wird, auch mehr Werbewirkung entfaltet, wurde zusätzlich untersucht, wie sich das Umfeld auf das Erreichen der Kampagnenziele auswirkt. Es zeigt sich folgendes Bild: