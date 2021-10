Audi Schweiz will mehr Frauen für die Marke begeistern. Erstmals hat die Ringmarke deshalb in den vergangenen Tagen einen Audi Summit Driving Corporate Sustainability lanciert. Es ist der nächste Schritt in einer Entwicklung, die vor drei Jahren begonnen hatte.



© Raphael Surmont

Katharina Momani beim Audi Summit Driving Corporate Sustainability

Seit 2019 hat Audi Schweiz beispielsweise eine enge Kooperation mit den Bargesprächen von Ladies Drive, bei denen die Marke auch e-Mobilität Shuttles für die Damen anbietet. Bei den Audi Q4 e-tron Testdrives gab es zudem in diesem Jahr einen Ladies Alpine Drive in Andermatt. Stellt man als Marke Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt, ist es fürdaher nur konsequent, noch weitere spezielle Angebote für Frauen zu schaffen. „Da Frauen jedoch sowohl bei Events als auch beim Fahrzeugkauf oft andere Bedürfnisse haben und auch teilweise andere Interessen verfolgen, möchten wir diesen gerne gerecht werden und haben Events exklusiv für Frauen konzipiert“, sagt die Marketingchefin von Audi Schweiz.Inhaltlich lag der Schwerpunkt des Summits auf Nachhaltigkeit. Dass Audi das Thema nach vorne schiebt kommt nicht von ungefähr. "Nachhaltigkeit ist in der Strategie von Audi fest verankert. Einen Summit zum Thema Sustainability anzubieten, lag daher auf der Hand“, erklärt Momani.Gemeinsam mit ihrem Team hatte sie ein Programm entwickelt, bei der vor allem der Austausch, Inspiration und Entspannung im Mittelpunkt standen weniger das Fahrerlebnis. Sandra-Stella Triebl, die CEO von Swiss Ladies Drive, die als ein der besten Schweizer Netzwerkerinnen gilt, Unternehmerin Sunnie J Groeneveld und die Investorin Aktivistin für psychische Gesundheit Natasha Müller gaben den 20 Teilnehmerinnen bei dem zweitägigen Event unterschiedliche Impulse. Katharina Momani (AMAG) und Janina Hegewald (Audi AG) brachten zu den einzelnen Themen die Einstellung und Vision der Marke Audi ein. Im Anschluss hatten die Teilnehmerinnen die Möglichkeit zu einer Testfahrt bei einem Audi Partner ihrer Wahl.Wichtig war Momani dabei, das Event offenzuhalten. Kundinnen hatten lediglich etwas früher von dem Summit durch Mailings und direkte Ansprache erfahren. „Es geht sowohl um Loyalität zur Marke, die wir somit auch an unsere Kundinnen zurückgeben, als auch darum, attraktive Angebote für neue Kundinnen anzubieten“, erklärt sie.Dabei spielen Liveaktivitäten – vor allem in Zeiten ohne eine Pandemie - eine wichtige Rolle in der Marketingstrategie. „Events bieten eine hervorragende Möglichkeit, emotionale und intensive Erfahrungen mit der Marke zu geniessen“, sagt die CMO. Deshalb dürfte der Audi Summit keine einmalige Nummer bleiben. Momani formuliert das so: „Wir sehen hier viel Potential für spannende Aktivierungen.“