© Audi Switzerland Am Dienstag können Audi Fans neben Nico Müller den Audi e-tron GT live erleben. Audi Schweiz lanciert erstmals eine virtuelle Live-Session

Zum Marktstart des Audi e-tron GT lanciert Audi Schweiz ein neues Format. Erstmals bietet die Luxusmarke eine virtuelle Live-Session mit Rennpilot Nico Müller an. Am Dienstag können die Zuschauer auf dem Beifahrersitz virtuell Platz nehmen, während Müller den Audi RS e-tron GT auf seine Art vorstellt. Zudem gibt es ab Ende Mai erste exklusive Testfahrten auf dem Flugplatz in Ambri sowie im TCS-Testcenter Lignières.