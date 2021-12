Kostenlose Live-Übertragungen von Amateurfussballspielen im Web sind in Deutschland nichts Ungewöhnliches mehr, Portale wie Soccerwatch.tv und Sporttotal.tv haben sich etabliert und dehnen ihr Geschäft auf andere Sportarten aus. In der Schweiz hat sich die Swisscom-Tochter Asport vorgenommen, den Amateur- sowie den Profisport zu digitalisieren – auch mit der Technik der Soccerwatch-Mutter Staige. Ihr jüngster Coup: Die Spiele der Quickline Handball League (QHL), der höchsten Spielklasse im Schweizer Männerhandball, laufen in dieser Saison live und on Demand auf der zentralen Videoplattform handball.asport.tv.

Der Ende August verkündete Deal mit der QHL ist für Asport ein Meilenstein, schliesslich rüstet die Firma damit erstmals eine ganze Liga aus und nicht nur Clubs. Bis dahin war das System lediglich bei einzelnen Vereinen aus den Sportarten Fussball, Unihockey und Hornussen, ein an Baseball erinnernder Sport, im Einsatz. Abschlüsse der Kategorie QHL sind aber das Ziel von Asport. „Aktuell liegt unser Fokus nicht auf dem Onboarding einzelner Vereine, sondern ganzer Ligen“, sagt Asport-Projektleiter. Die Tragweite des Geschäfts mit den Handballern und die mediale Aufmerksamkeit dafür liegen jedoch deutlich auseinander. „Natürlich haben wir uns etwas mehr Resonanz erhofft“, gesteht Häfliger. „Uns ist aber auch bewusst, dass automatisierte Sportproduktionen in der Öffentlichkeit nicht die gleiche Relevanz geniessen wie etwa Handy-Abos.“Hinzu mag kommen, dass Handball auch in der Schweiz als Randsportart gilt. Und dass die Ausgangsvoraussetzungen für Asport günstig waren: Die Vereine der Liga sind gegenüber dem Schweizerischen Handball-Verband (SHV) seit der Saison 2016/17 verpflichtet, Livestreams ihrer Meisterschafts-Heimspiele auf der Web-Plattform des Verbands handballtv.ch/de anzubieten. In der vergangenen Saison musste Asport die QHL-Arenen daher nur noch auf seine Kameras umrüsten. Solche Verbandsverpflichtungen, um angesichts geringer medialer Präsenz mehr – und nicht zuletzt junge – Menschen zu erreichen, existieren in der Schweiz etwa auch beim Basketball und beim Unihockey. So stehen Verbände neuen Übertragungsmöglichkeiten offen gegenüber. „Es entspricht den Bedürfnissen der heutigen Zeit, dass man sich möglichst viel Unterhaltung – und dazu gehören auch Fussballspiele im Amateurbereich – direkt ins Wohnzimmer holen kann“, sagt etwa, Geschäftsleitungsmitglied des Schweizerischen Fussballverbands (SFV). „Die technischen Möglichkeiten dazu sind mit verhältnismässigem Aufwand zunehmend vorhanden. Entsprechend aktiv gehen wir beim SFV dieses Thema an.“ Bereits 2017 hatte der Verband den Vereinen die von der IT-Firma Oxon entwickelte Match-Highlight-App (MHA) empfohlen, mit deren Hilfe sowie Stativ und Smartphone 20-sekündige Highlight-Clips auf football.ch publiziert werden sollten. Zuletzt habe der SFV viele Projekte wegen Corona und den Einnahmeausfällen auf Eis legen müssen, darunter auch welche für Livestreamings bei den Amateuren. „Wir bleiben aber natürlich am Thema dran und versuchen baldmöglichst Projekte umzusetzen.“

Idee eines Werbers Asport ist aus dem Intrapreneurship-Programm „Getkickbox“ der Swisscom entstanden, mit dem das Unternehmen Ideen von Mitarbeitenden unterstützt. Stefan Schneider, ein Deutscher, einst Creative Art Director bei Leo Burnett, hatte dem Telekommunikationsanbieter seine Idee vom Videoproduktionssystem für den Breitensport schmackhaft gemacht. Seit 2018 ist die dafür gegründete Firma Asport, die zum Geschäftsbereich Event & Media Solutions des Swisscom-Konzerns gehört, unter Führung Schneiders am Markt. Sie deckt nach eigenen Angaben den gesamten Videoproduktionsprozess ab – von der automatischen Produktion bis zur Distribution und Vermarktung der Inhalte.

Durchaus häufiger im Einsatz ist Bewegtbild in der Trainings- und Spielanalyse. Hier kommen etwa Systeme von Panoris und Software von Dartfish zum Einsatz. Aber auch Asport sieht sich dafür geeignet. „Die Aufnahmen durch unser System können für die Analyse von Spielen und Trainings und Video-Feedback genutzt werden“, betont Häfliger. Dafür gibt es ein intuitives Tagging Tool, mit dem sich Aufnahmen zwecks Analyse in Echtzeit strukturieren lassen. Die Tags erzeugen automatisch Clips, die auch einzelnen Sportlern zugeordnet und für Feedback noch während des Wettbewerbs genutzt werden können. Nicht zuletzt soll es die Asport-Technologie Vereinen ermöglichen, selbst zum Sender und Content-Anbieter zu werden. Diese Video-Inhalte könnten sie unter anderem Online-Lokalzeitungen und regionalen TV-Stationen anbieten. Das Ziel ist Reichweite, die Livestreaming und On-Demand-Inhalte erzielen. „Die finanziell und personell ressourcenschonende Produktion von Spielen ist die Basis, um Reichweite und Sichtbarkeit im digitalen Umfeld zu gewinnen“, sagt Häfliger. Nach Firmenangaben erfassen die Geräte dank künstlicher Intelligenz das Spielgeschehen vollautomatisiert und in HD-Qualität. Bis zu sieben Kameras können eingesetzt werden. Ein Vorteil: Die Produktion kann mit externen bemannten Kameras ergänzt werden. So nutzt der TV-Senderden Asport-Videostream für eigene halbautomatisierte Produktionen.Last, but not least thematisiert Asport die Vermarktung. Dabei betont das Unternehmen in diesem Zusammenhang, dass es Technologie-, nicht Content-Anbieter sei. Im Unterschied zu Staige verkauft es nicht selbst Werbepakete rund um Übertragungen. Dafür sind die Vereine zuständig, die mit der Hilfe von Asport Werbung dort ausspielen, wo sie es für sinnvoll halten. Etwa auf Social-Media-Kanälen und durch Einbetten des Video Players auf der jeweiligen Vereinswebsite. Oder auf der Videoplattform „Asport Arena“, wo jeder Verein eine eigene Webpage bekommt und sich und seinen Videocontent inklusive Werbepartner präsentieren kann. Beispiel: der SC aus dem nahe Bern gelegenen Münchenbuchsee, der das System seit Anfang der Saison 2020/21 einsetzt, auf arena.asport.tv/club/760/sc-munchenbuchsee. Schliesslich ist es auch möglich, die Bilder auf den heimischen Fernsehbildschirm per Asport Smart-TV-App zu bringen.Welche Services ein Verein nutzen kann, hängt von seiner Wahl des Account-Modells ab. Vereine, die sich für das Asport-System entscheiden, sind laut Häfliger mit einmaligen Kosten von 5600 CHF für Installation und Initialisierung dabei. Hinzu kommen je nach Account jährliche Kosten für die Lizenz in Höhe von 2900 CHF. Seit Ende 2020 arbeitet Asport mit Adesso Schweiz zusammen, Adesso liefert Kameratechnologie und Cloud Services vom Sport-Streamingdienst Staige. Der IT-Dienstleister mit Hauptsitz Dortmund ist Entwicklungspartner von Staige (ehemals: AISportsWatch) und mit knapp einem Drittel der Anteile grösster Investor. Hintergrund: Asport und Adesso hatten unabhängig voneinander Pilotprojekte im Amateurfussball realisiert. Während Adesso 2019/20 im Tessin die Fussball-Heimspiele der ersten Mannschaft des FC Agno mittels KI-basierter Software und Technologie auf die Streaming-Plattform Soccerwatch brachte, stieg der SV Sissach (Kanton Basel-Landschaft) mit Asport in die Live-Übertragung ein. Da beide Pilotprojekte „sehr gute Resultate geliefert haben“, wie es seitens Adesso heisst, habe man sich entschieden, die beiden Initiativen zusammenzuführen.Wie viele und welche Vereine aus welchen Sportarten Asport inzwischen für Livestreaming nutzen, dazu hält sich die Swisscom-Einheit bedeckt.zufolge gebe es einzelne Vereine im Eishockey, Unihockey und Basketball, die das System nutzten. Ausserdem knapp 20 Fussballvereine der ersten bis vierten Ligen. Häfliger betont, man führe „aktuell zudem intensive Gespräche mit verschiedenen Schweizer Sportligen, darunter auch einer kompletten Fussballliga“. Klar ist: Angesichts von etwa 19-000 Sportvereinen mit ihren etwa zwei Millionen Mitgliedern in der Schweiz („Sport Schweiz 2020“) dürfte der Amateursport noch jede Menge Potenzial bergen.