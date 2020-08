Am vergangenen Wochenende hatein neues Format lanciert, um die Destination anders als bisher zu bewerben. Erstmals ging das eigene Video-Quizauf Sendung. Dabei müssen die Teilnehmenden zehn Fragen richtig beantworten. Dabei sind Ihnen allerdings drei mögliche Antworten vorgegeben. Gewinner sind diejenigen Personen, die bis zum Schluss alle Fragen rund um das Arosa Bärenland richtig beantwortet haben.Gastgeber der Live-Sendung, die nur auf mobilen Endgeräten (iOS und Android) ausgestrahlt wird, sind unter anderem, der Schauspielerund, Tourismusdirektor von Arosa. Ziel des Video-Quiz ist die Bewerbung des Arosa Bärenland und Wissensvermittlung rund um Bären. "Mit der neuen Quiz-App Millio Bär können auf spielerische Art und Weise spannende Fakten über das Bärenland und seine drei Bewohner transportiert werden", erklärt, Leiterin Marketing & Kommunikation, Arosa Tourismus.Mit der Premiere sind die Initiatoren zufrieden. Mehrere hundert User hatten live eingeschaltet, erklärt Arosa Tourismus. Im Vorfeld hatte das Unternehmen das Video-Quiz in den Social Media-Kanälen von Arosa Tourismus undkommunikativ begleitet.Millio Bär ist laut den Initiatoren das erste Video-Quiz in der Schweiz dieser Art, das nicht von einem Medienhaus betrieben wird. Arosa Tourismus hat dabei das Konzept erarbeitet. Die technische Umsetzung sowie die Videoproduktion erfolgten durch die Zürcher Videotechnologie-Agentur. mir