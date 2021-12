Zum zweiten Male in der Geschichte des Arosa Humorfestivals wurden gleich zwei Humorschaufeln aus feinstem Aroser Eis vergeben. Wie 2018 als mit Schriftsteller Thomas Meyer ein Mann aus der Kulturszene und mit Eishockeynationalcoach Patrick Fischer einer aus dem Sport ausgezeichnet wurden, gingen die renommierte Auszeichnung an zwei Vertreter des Sports und der Kultur.

Humorschaufelgewinner David Constantin in Arosa

Humorschaufelgewinner Murat Yakin

Humorschaufelgewinner David Constantin und Festival Direktor Frank Baumann

Zum einen wurdefür seinen überzeugenden Auftritt mit der Schweizer Fussballnationalmannschaft geehrt, zum anderen der Hauptdarsteller, Drehbuchautor und Regisseur der wahnwitzigen TV-Serie "Tschugger",. Während Murat Yakin nicht nach Arosa kommen konnte, weil seine beiden Töchter Geburtstag feierten, "...und in unserer Familie geht es eben nicht immer nur um Fussball – die Töchter gehen vor", wusste 'Bax' wie David Constantin in der haarsträubenden Walliser Polizeikomödie heisst, nicht, dass er ausgezeichnet würde; er war einfach nach Arosa gefahren, weil er sich "über die schöne Einladung" freute. Der völlig verblüffte Constantin, der im Laufe seiner Karriere bereits mit zahlreichen nationalen und internationalen Werbepreisen ausgezeichnet wurde, freute sich denn auch entsprechend: "Das ist die erste Auszeichnung, die wir für dieses Projekt bekommen - ich bin wirklich total sprachlos und freue mich endmässig"., der Direktor des Arosa Humorfestivals unterstreicht: "David Constantin ist einer der ganz grossen Kreativ-Wahnsinnigen unserer Zeit – und mit seiner durchgeknallten TV-Serie beweist er eindrücklich, dass er nicht nur ein brillanter Werbefilmer, sondern eben auch Spielfilmregisseur und vor allem ein wunderbarer Schauspieler ist.""Mit dem liebenswerten Polizisten 'Bax' und Nationaltrainer Murat konnten wir zwei wirklich herausragende Persönlichkeiten auszeichnen, die in diesen doch eher anspruchsvollen Zeiten, immer wieder für viele positive Emotionen sorgten. Und das ist ja letztlich die Idee der Arosa Humorschaufel", freut sich TourismusdirektorDie Arosa Humorschaufel wird Jahr für Jahr einer Persönlichkeit aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport verliehen, die unter der Nebeldecke durch ihren Sinn für Humor auffällt. Die beiden Preisträger befinden sich in bester Gesellschaft. In den letzten Jahren wurden unter anderem Persönlichkeiten wie Unternehmer Samih Sawiris, Schriftsteller Thomas Meyer, Eishockey Nationaltrainer Patrick Fischer oder die Ex-Bundesrätinnen Doris Leuthard und Eveline Widmer Schlumpf geehrt.